Тепло в каждое сердце: благотворительный марафон "Наши дети" продолжает праздничное шествие по стране

Акция "Наши дети" продолжает праздничное шествие по стране. Сегодня очередной площадкой республиканского благотворительного марафона стал олимпийский стадион "Динамо". Около 20 ребят, которые остались без попечения родителей, из детского городка Ленинского района Минска, впервые побывали на реконструированной арене. На встречу с детьми пришли знаменитые спортсмены: чемпионка І Европейских игр по борьбе Василиса Марзалюк, футболисты столичного клуба "Динамо". Детям провели экскурсию по стадиону, рассказали, какие соревнования будут проходить там во время ІІ Европейских игр. Акция "Наши дети" продлится до 11 января. Ожидается, что в разных регионах страны она охватит более 15 тысяч ребят.

