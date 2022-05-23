Теплолюбивые культуры могут стать реальностью для Беларуси

Арбузы, устойчивые к низким температурам, саженцы клубники, защищенные от вирусов и болезней. В Гродненском зональном институте растениеводства работают над акклиматизацией теплолюбивых культур. Ученые-биологи в лабораториях выращивают посадочный материал с большим потенциалом урожайности. Результаты впечатляют. Так, клубника при определенных условиях плодоносит на протяжении четырех месяцев. Белорусские арбузы по своим вкусовым качествам не уступают астраханским или среднеазиатским. Причем выращивают культуры и в открытом грунте.