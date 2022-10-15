Тепловоз и цистерна с бензином сошли с рельсов на ж/д станции Витебск

На железнодорожной станции Витебскс рельсов сошли тепловоз и цистерна с бензином. Об этом информирует пресс-служба БЖД.

Как сообщается, инцидент произошел утром 15 октября. На железнодорожной станции Витебск сошли с рельсов маневровый тепловоз, цистерна с бензином и пустой вагон, которые находились в составе грузового поезда. Люди в результате произошедшего не пострадали, ущерба экологии нет.