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Тепловоз и цистерна с бензином сошли с рельсов на ж/д станции Витебск

Тепловоз и цистерна с бензином сошли с рельсов на ж/д станции Витебск

На железнодорожной станции Витебскс рельсов сошли тепловоз и цистерна с бензином. Об этом информирует пресс-служба БЖД.

Как сообщается, инцидент произошел утром 15 октября. На железнодорожной станции Витебск сошли с рельсов маневровый тепловоз, цистерна с бензином и пустой вагон, которые находились в составе грузового поезда. Люди в результате произошедшего не пострадали, ущерба экологии нет.

Движение железнодорожного транспорта на станции не прерывалось. Причины инцидента предстоит установить.


Фото: pixabay.com

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