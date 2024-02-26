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Теплую и солнечную неделю прогнозируют синоптики в Минске и Минской области

Весна придет по расписанию! В последние дни февраля в столице и Минской области температура будет на 6-8 градусов выше нормы. После пасмурного и туманного понедельника погода начнет улучшаться, выглянет долгожданное солнце. Завтра - до 12 тепла, а в середине недели - до плюс 14.

В начале марта на большей части центрального региона дождей не ожидается. Температура немного опустится, но при этом будет по-весеннему тепло.

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