Теплую и солнечную неделю прогнозируют синоптики в Минске и Минской области

Весна придет по расписанию! В последние дни февраля в столице и Минской области температура будет на 6-8 градусов выше нормы. После пасмурного и туманного понедельника погода начнет улучшаться, выглянет долгожданное солнце. Завтра - до 12 тепла, а в середине недели - до плюс 14.