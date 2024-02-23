Теплые, но дождливые выходные прогнозируются в Минске и Минской области

Теплые, но дождливые выходные ожидаются в столице и Минской области. Осадки завтра пройдут в большинстве районов. Днем местами сильный ветер - порывы до 15-20 метров в секунду. Возможен слабый туман, а на отдельных участках дорог гололедица. Ночью плюс 2 плюс 6 градусов, днем до 11 тепла. Похожий температурный фон и в Минске, осадки при этом маловероятны.