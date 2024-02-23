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Теплые, но дождливые выходные прогнозируются в Минске и Минской области
Теплые, но дождливые выходные ожидаются в столице и Минской области. Осадки завтра пройдут в большинстве районов. Днем местами сильный ветер - порывы до 15-20 метров в секунду. Возможен слабый туман, а на отдельных участках дорог гололедица. Ночью плюс 2 плюс 6 градусов, днем до 11 тепла. Похожий температурный фон и в Минске, осадки при этом маловероятны.
В начале следующей недели погода существенно не изменится: комфортные температуры будут сопровождать кратковременные дожди. Тем временем во вторник-среду февраль возьмет "курс на весну". При этом ночью все еще возможны заморозки.
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