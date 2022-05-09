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Теплые поздравительные слова из Молдовы от Игоря Додона

"Дорогие друзья, я хочу поздравить вас с одним из самых важных праздников для всех нас - это праздник Победы, который мы празднуем 9 мая. Этот праздник для всех нас - и для белорусов, и для молдаван - святой день. Десятки, сотни тысяч, миллионы наших граждан погибли, защищая Родину, в том числе белорусов и молдаван, русских и других", - говорится в поздравлении председателя партии социалистов, экс-президента Молдовы Игоря Додона.

"Да, мы с вами сейчас живем очень непростое время. В Молдове, к примеру, запретили георгиевскую ленточку. Я рад, что в Белоруссии ваше руководство чтит память героев. Те, кто забывает про прошлое и не чтит его, не имеют будущего. Дорогие друзья, с праздником, с 9 Мая, с Днем Победы!".

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