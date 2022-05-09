Теплые поздравительные слова из Молдовы от Игоря Додона

"Дорогие друзья, я хочу поздравить вас с одним из самых важных праздников для всех нас - это праздник Победы, который мы празднуем 9 мая. Этот праздник для всех нас - и для белорусов, и для молдаван - святой день. Десятки, сотни тысяч, миллионы наших граждан погибли, защищая Родину, в том числе белорусов и молдаван, русских и других", - говорится в поздравлении председателя партии социалистов, экс-президента Молдовы Игоря Додона.