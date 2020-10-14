Белорусские военные записали трогательное обращение с Днем матери

Поздравления с Днем матери сегодня будут звучать весь день, в том числе и из уст, конечно же, сильной половины человечества... Белорусские военные записали трогательное обращение. Это 250-й отдельный батальон охраны и обслуживания. К ним присоединились и солдаты с южных границ страны - Мозырского пограничного отряда.