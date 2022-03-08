Теплые слова и цветы - в праздник в Минске работают импровизированные мини-рынки

Сегодня все мужчины хотят порадовать своих женщин, конечно же, красивым весенним букетом. С самого утра работают импровизированные мини-рынки цветов. Здесь свежесрезанные охапки тюльпанов, мимоз и гиацинтов. Тюльпан можно купить от 2 до 3 рублей - все зависит от сорта цветка и высоты его стебля.