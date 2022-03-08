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Теплые слова и цветы - в праздник в Минске работают импровизированные мини-рынки
Сегодня все мужчины хотят порадовать своих женщин, конечно же, красивым весенним букетом. С самого утра работают импровизированные мини-рынки цветов. Здесь свежесрезанные охапки тюльпанов, мимоз и гиацинтов. Тюльпан можно купить от 2 до 3 рублей - все зависит от сорта цветка и высоты его стебля.
Только в Минске 220 цветочных точек. Они расположены, в том числе, и в популярных продуктовых магазинах. Одна из масштабных локаций традиционно напротив железнодорожного вокзала. Вопреки стереотипу у прилавков - не только мужчины.
На ярмарке фактически не встречаются розы. Ежегодно отмечают низкий спрос на эти цветы. А за качество тюльпанов можно не переживать: на улице минус, а это комфортная температурадля весенних цветов.
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