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Теплые выходные ожидают белорусов - синоптики прогнозируют до +15 °C

Теплые, но дождливые выходные ожидаются в Беларуси. В субботу, 16 марта, кратковременные дожди пройдут преимущественно в западной половине страны, а в воскресенье на большей части. Местами возможен мокрый снег.

Ночью температура составит от минус 3 до плюс 5, днем от 9 до 15 тепла. Комфортно будет и в воскресенье.

В начале следующей недели ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. При этом тенденция будет к понижению температуры.

Фото:pixabay.com

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