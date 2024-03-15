Теплые выходные ожидают белорусов - синоптики прогнозируют до +15 °C

Теплые, но дождливые выходные ожидаются в Беларуси. В субботу, 16 марта, кратковременные дожди пройдут преимущественно в западной половине страны, а в воскресенье на большей части. Местами возможен мокрый снег.

Ночью температура составит от минус 3 до плюс 5, днем от 9 до 15 тепла. Комфортно будет и в воскресенье.



В начале следующей недели ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. При этом тенденция будет к понижению температуры.