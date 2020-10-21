Теплый салат с курицей и стручковой фасолью

Зеленая фасоль полезна для общего оздоровления и очистки организма. Постоянное ее употребление в пищу позволит ощутить легкость, меньше отвлекаться на чувство голода, восполнить запасы минералов в организме .

Вымытое и обсушенное куриное филе нарезаем тонкими длинными полосками (по размеру - как стручковая фасоль). Обжариваем в горячей сковороде в небольшом количестве растительного масла до готовности. В конце приготовления солим и перчим. Убираем из сковороды. Перец тоже нарезаем полосками. В сковороду от мяса добавляем еще масла и обжариваем мелко нарезанный лук, затем перец, добавляем фасоль и готовим минут 5 на небольшом огне. Кладем курицу. Чеснок мелко крошим, всыпаем в сковороду, вливаем туда же соевый соус, перемешиваем, накрываем крышкой, выключаем огонь и даем настояться несколько минут. Подаем салат теплым порционно.