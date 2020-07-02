Теплый салат с печенью и апельсином

Возьмем:



300 граммов куриной печени,

два апельсина,

салатную смесь,

кунжут,

бальзамический уксус,

мед,

оливковое масло.

Из одного апельсина выжимаем сок.

Апельсины богаты простыми сахарами (глюкоза, сахароза и фруктоза), однако имеют достаточно низкий гликемический индекс - от 31 до 51. Это связано с высоким содержанием клетчатки и полифенолов, которые замедляют всасывание углеводов.

В миске соединяем апельсиновый сок и по одной столовой ложке меда, бальзамического уксуса и оливкового масла. Добавляем соль и перец по вкусу, а затем перемешиваем до однородной консистенции.

Каждую печенку промываем, очищаем и разрезаем пополам. В сковороде разогреваем масло и обжариваем кусочки до золотистой корочки. В конце приготовления солим и перчим по вкусу.

Печень важно не пережарить. Если она станет серой внутри, то вкус будет горький и с металлическим привкусом. Идеальная печень розовая внутри, но без крови.

Апельсин очищаем и вырезаем из него мякоть.На тарелку выкладываем салатную смесь, печень, кусочки апельсина. Поливаем заправкой. Сверху посыпаем кунжутом. Подаем салат теплым.