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Теплый салат с печенью и шампиньонами
Возьмем
- горсть черри,
- половину авокадо,
- 250 граммов куриной печени,
- 10 средних шампиньонов,
- пачку салатной смеси,
- 2 вареных яйца,
- лимонный сок,
- бальзамический уксус,
- оливковое масло,
- кунжут.
Авокадо очищаем от кожуры и нарезаем на кубики. Сбрызгиваем лимонным соком. Помидоры черри режем на половинки.На разогретую сковороду наливаем немного масла и обжариваем печень на максимальном огне в течение 3 минут. В конце жарки солим и перчим.На эту же сковороду после печени выкладываем крупно порезанные грибы. Также обжариваем на сильном огне. Важно, чтобы шампиньоны не пустили сок, они могут остаться хрустящими и не до конца приготовленными.
По мнению диетологов, шампиньоны могут быть включены в диету, целью которой является снижение веса. Это объясняется низкой калорийностью грибов и содержанием в них большого количества растительного белка.
На большую тарелку выкладываем листья салата, помидоры, авокадо, печень, шампиньоны и поливаем заправкой из смеси бальзамика и оливкового масла. Посыпаем кунжутом. Украшаем салат вареными яйцами, порезанными на дольки.
Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!
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