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Теплый салат с печенью и шампиньонами

Возьмем

  • горсть черри,
  • половину авокадо,
  • 250 граммов куриной печени,
  • 10 средних шампиньонов,
  • пачку салатной смеси,
  • 2 вареных яйца,
  • лимонный сок,
  • бальзамический уксус,
  • оливковое масло,
  • кунжут.

Авокадо очищаем от кожуры и нарезаем на кубики. Сбрызгиваем лимонным соком. Помидоры черри режем на половинки.На разогретую сковороду наливаем немного масла и обжариваем печень на максимальном огне в течение 3 минут. В конце жарки солим и перчим.На эту же сковороду после печени выкладываем крупно порезанные грибы. Также обжариваем на сильном огне. Важно, чтобы шампиньоны не пустили сок, они могут остаться хрустящими и не до конца приготовленными.

По мнению диетологов, шампиньоны могут быть включены в диету, целью которой является снижение веса. Это объясняется низкой калорийностью грибов и содержанием в них большого количества растительного белка.

На большую тарелку выкладываем листья салата, помидоры, авокадо, печень, шампиньоны и поливаем заправкой из смеси бальзамика и оливкового масла. Посыпаем кунжутом. Украшаем салат вареными яйцами, порезанными на дольки.

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!

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