Теплый салат с печенью и шампиньонами

Авокадо очищаем от кожуры и нарезаем на кубики. Сбрызгиваем лимонным соком. Помидоры черри режем на половинки.На разогретую сковороду наливаем немного масла и обжариваем печень на максимальном огне в течение 3 минут. В конце жарки солим и перчим.На эту же сковороду после печени выкладываем крупно порезанные грибы. Также обжариваем на сильном огне. Важно, чтобы шампиньоны не пустили сок, они могут остаться хрустящими и не до конца приготовленными.