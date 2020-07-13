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Теплый салат с печенью и яйцом пашот
Возьмем:
- 6 куриных печенок,
- горсть салатных листьев или салатной смеси,
- 7 помидоров черри,
- половинку болгарского перца,
- 1 яйцо,
- оливковое масло,
- бальзамический уксус,
- мед,
- горчицу.
Куриную печень моем, просушиваем бумажным полотенцем и нарезаем на 3-4 части. Обжариваем печень на растительном масле до готовности. Добавляем соль, перец по вкусу. Отставляем готовую печень в сторону, она должна немного остыть.
Во время приготовления печенки проверяйте степень ее готовности нажатием пальца на мякоть. Она не должна быть твердой. Печенка должна слегка проминаться внутрь, но быть несколько плотнее, чем в сыром виде. В идеале она должна получиться розовой внутри, но без крови. Серая печенка будет горчить.
Болгарский перец нарезаем тоненькой соломкой и обжариваем на растительном масле несколько минут до мягкости. Если есть время, перец можно запечь, очистить от шкурки и нарезать.
Для яйца-пашот, доводим до кипения 1 л воды, добавляем 1 ст. л. уксуса. Яйцо разбиваем в небольшую тарелку. Создаем в кипящей воде своеобразное торнадо и аккуратно вливаем в него яйцо. Варим 3-4 минуты.Для заправки смешиваем в равных пропорциях оливковое масло, бальзамический уксус, горчицу и мед.
Собираем салат. На листья салата выкладываем разрезанные пополам черри, теплую печенку, теплый болгарский перец, сверху выкладываем яйцо-пашот и поливаем все это заправкой.
Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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