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Теплый сентябрь: в выходные до 27 тепла, в начале следующей недели солнечно и без дождей

Теплыми и солнечными обещают быть предстоящие выходные в Беларуси. В субботу днем до 25 тепла, в западных регионах - до плюс 27. А вот в ночные часы будет контрастно холодно: от 2 до 12 тепла, без дождей, утром возможен небольшой туман.

В начале следующей недели влияние антициклона сохранится. Дождей все еще ждать не стоит. Днем будет тепло, а ночью по-осеннему прохладно.

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