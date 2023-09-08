Теплый сентябрь: в выходные до 27 тепла, в начале следующей недели солнечно и без дождей

Теплыми и солнечными обещают быть предстоящие выходные в Беларуси. В субботу днем до 25 тепла, в западных регионах - до плюс 27. А вот в ночные часы будет контрастно холодно: от 2 до 12 тепла, без дождей, утром возможен небольшой туман.