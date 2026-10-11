"Теракт" на "Чижовка-Арене" - как спецназ из шести стран отработал вывод "заложников" из здания

Бороться с террористическими угрозами в одиночку не способна ни одна страна. Террористы не объявляют войну, не нападают открыто. Обыватель ранее никогда не слышал имен заказчиков и исполнителей. Их главная цель не просто физическое уничтожение, а создание атмосферы тотального страха и хаоса для давления на власть и общество.

Все осуждают террор, но при этом искоренить его в мире не представляется возможным. Наоборот, безопасность целых регионов сегодня находится на критическом уровне. Теракты совершаются исподтишка. Объектом нападения может стать любое общественное место - транспорт, торговый центр, концертный зал или школа. Обычный человек не знает, откуда ждать угрозы, что подрывает базовое чувство безопасности в обществе. Именно поэтому в мире страны все чаще объединяются для противостояния огромной беде. Среди них и контртеррористические форумы. Один из таких в 2026 году состоялся в Минске.

"Угрозы терроризма характерны для всех стран, и с угрозами необходимо бороться и противодействовать совместно. Только сообща мы можем решать все задачи в этой сфере", - убежден начальник штаба Антитеррористического центра Комитета национальной безопасности Казахстана Сергей Швейкин.

На площадке Международного выставочного центра собрались свыше 300 делегатов из более 30 стран. Форум объединил конференцию СНГ по противодействию терроризму и экстремизму, а также Международную научно-практическую конференцию региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества "Евразия-Антитеррор - 2026". Если бороться с этим злом нужно сообща, значит, подобные встречи просто необходимы для выработки единых подходов защиты.

Калутантри Араччи Кайя, эксперт в сфере безопасности и противодействия экстремизму (Шри-Ланка):

"С современным терроризмом необходимо бороться, опираясь на научный подход и выверенные практические действия. Стратегия противодействия должна быть комплексной. Международный терроризм пасует перед системным ответом. Радует, что сегодня весь мир движется к консолидации усилий, и Беларусь выступает здесь признанным лидером".

То, о чем говорили на форуме за закрытыми дверями, вряд ли станет известно обывателю, но именно от этих решений может зависеть будущее, жизнь человека, страны или целого региона. Тем для общения хватало. На дискуссионных площадках конференции говорили о защите объектов критически важной инфраструктуры, противодействию финансирования террористической деятельности, киберугрозам и о многом другом.

Теракт не происходит спонтанно, ему предшествует серьезная подготовка. Выявить на этапе планирования еще та задача для спецслужб. Расследование показывает, что корни нападений - работа одной страны, исполнителей - с другой, чтобы запутать след. Современные экстремисты активно используют интернет и зашифрованные мессенджеры для скрытой координации, финансирования и массовой пропаганды. Это позволяет им вербовать сторонников по всему миру, дистанционно воздействуя на уязвимых людей.

Показать свои наработки, рассказать о проблемах и выработать пути их решения - главная задача форума.

"Нам важно углублять сотрудничество не только в контртеррористической, но и в разведывательной сфере, переходя от диалога к конкретным действиям. Независимость сегодня стоит очень дорого. В одиночку обеспечить свою безопасность в современном мире практически невозможно. Страны, столкнувшиеся с этими вызовами, должны сплотиться", - заявил заместитель руководителя по международным отношениям Министерства разведки Ирана.

Анализ международной практики показывает, что экстремизм и терроризм стали инструментом прямой агрессии в отношении белорусского государства. Эти понятия весьма многоаспектны и связаны с незаконной миграцией и национальными проявлениями экстремизма.

Пожалуй, ключевой вызов современности - эволюция терроризма и его активный уход в цифровое пространство. IT-технологии во всем мире развиваются стремительно. Правительства и правоохранительные органы эффективно внедряют инновации для защиты граждан, но те же самые передовые IT-инструменты берут на вооружение террористические структуры и организованные банды. Преступники используют цифровые технологии для маскировки, из-за чего выявлять киберугрозы, задерживать злоумышленников и предотвращать их атаки становится кратно сложнее.

Второй день форума (8 октября) совпал с учениями "Евразия-Антитеррор - 2026". Это экзамен для спецподразделений и наглядное пособие, как выглядит теракт изнутри. На разных площадках нападавшим противостояли подразделения спецназа шести стран, включая белорусский.

Как и откуда проникают террористы? Здесь нет единой программы. Кого-то вербуют внутри страны, кто-то выполняет задачу, даже не подозревая, что сотрудничает с террористами и наносит своими действиями урон государству, кого-то тайно перебрасывают из-за рубежа для диверсий на критической инфраструктуре, подготовки схронов с вооружением и средствами поражения.

По легенде, террористы готовили "нападение" на объект с массовым скоплением людей. Для этого использовали спящие ячейки, оружие и беспилотники. Расследование терактов последних лет говорит именно о заблаговременной подготовке. Цель - дестабилизировать обстановку и устроить теракт, показав на весь мир несостоятельность силовых структур. Объектом "нападения" стала "Чижовка-Арена" в Минске во время международного хоккейного турнира.

С помощью ранее завербованного работника спорткомплекса террористы под видом строителей заранее пронесли оружие и боеприпасы, изучили подробные схемы и планы здания, сведения о системе охраны, сигнализации, оповещения и эвакуации. На матч прошли под видом болельщиков, скрытно вооружились и готовили захват, открыв огонь на поражение по тем, кто попадался на пути.

Одна группа захватила пресс-центр, еще одна - спортсменов в раздевалке. Вы скажете, слишком неправдоподобно или постановочно, но истории известны подобные налеты.

1. Теракт на Олимпийских играх в Мюнхене

В сентябре 1972 года боевики проникли в деревню, захватили заложников, а затем во время неудачной спецоперации по освобождению взорвали вертолет, где находились спортсмены и тренеры. Большинство тех, кого пытались освободить (11 человек израильской сборной, а также 5 из 8 террористов), погибли.

2. Теракт на Дубровке

В октябре 2002 года группа вооруженных боевиков захватила Театральный центр на Дубровке в Москве, когда там шел мюзикл "Норд-Ост". В заложниках оказались более 900 человек, каждый седьмой из них погиб.

3. Теракт в Мекке

В ноябре 1979-го в Мекке радикальная вооруженная группировка захватила главную святыню исламского мира - мечеть Аль-Харам - во время утренней молитвы. Внутри мечети оказалось 6 тыс. паломников из разных стран. Число террористов составило не менее 500 человек. Осада и штурм продолжались две недели. В результате теракта погибли 255 человек. После недолгого расследования оставшиеся в живых террористы и их сообщники были публично обезглавлены на площадях главных городов Саудовской Аравии.

После каждого крупного теракта силовики всего мира тщательно изучают произошедшее, анализируют действия террористов, используемую ими тактику, каналы связи, вооружения и слабые места в существующей системе безопасности. Этот процесс детального разбора позволяет извлечь уроки из трагедий и адаптировать методы защиты под меняющиеся угрозы.

Александр Неверовский, первый заместитель Госсекретаря Совета безопасности Беларуси:

"В Республике Беларусь эффективная нормативно-правовая база, есть система государственного реагирования. Ответственным за антитеррористическую деятельность является Комитет государственной безопасности. Государственный секретариат Совета безопасности осуществляет координацию всех государственных органов, входящих в государственную систему реагирования по противодействию террористическим угрозам. Благодаря системным мероприятиям и тренировкам наработан серьезный опыт с учетом тех вызовов и угроз".

Первые минуты после атаки самые важные. Спецподразделения должны одновременно остановить нападавших, вывести людей из зоны поражения и не дать преступникам получить контроль над объектом - каждая секунда промедления может стоить жизни заложников.

Тем временем "нападавшие" в "Чижовка-Арене" были взяты в кольцо, начались переговоры. В зону проведения контртеррористической операции прибыли дополнительные силы, одновременно вокруг усилили оцепление и заблокировали объект. Спецподразделения готовили операцию по освобождению заложников и нейтрализации нападавших. Часть "террористов" потребовала автобус и возможность беспрепятственно добраться до аэропорта. "Заложников" вывели из здания и вместе с преступниками посадили в транспорт. Практически сразу спецназ начал штурм комплекса и пресс-центра. После штурма прошла эвакуация заложников и оказание помощи.

Впрочем, не все тактики спецподразделения могут демонстрировать в городской черте. Точечная работа в условиях плотной застройки сильно отличается от полномасштабного боя на открытой пересеченной местности. Микроуровень, филигранность и точность уступают место оперативно-тактическому характеру жесткого сценария на большой территории.

Когда идет разбор нападения, эксперты по секундам восстанавливают маршрут террористов, этапы подготовки, способы проникновения и тайминг атаки. Это помогает понять, на каком этапе спецслужбы упустили оперативную информацию. Изучается, как именно террористы преодолевали сопротивление, как вели себя с заложниками, маскировались ли под гражданских или действовали открыто штурмовыми группами; анализируются типы использования оружия, взрывчатых веществ, средств экипировки, осуществление управления (через закрытые мессенджеры или в реальном времени). Специалисты устанавливают слепые зоны в охране периметра, сбои в работе систем оповещения, заблокированные эвакуационные выходы, задержки в реагировании экстренных служб и многое другое.

На основе терактов и учений антитеррористические ведомства полностью переписывают протоколы безопасности, внедряют новые алгоритмы патрулирования, меняют инструкции для сотрудников охраны и гражданского персонала, модернизируют технические средства досмотра, а бойцы спецподразделений начинают отрабатывать новые сценарии, чтобы опережать тактику террористов в будущем. Спокойствие общества - невидимый, но самый прочный фундамент для успешного будущего. Проведение подобных учений на Контртеррористическом форуме подтвердили, что у терроризма нет лица, но многие страны готовы вместе бороться с этим злом. Подобные площадки создаются для решения глобальных и региональных задач безопасности. Не исключено, что в будущем нас ждут масштабные изменения ради укрепления контура безопасности.

Почему бороться с террористическими угрозами одной стране невозможно. Зачем государства объединяются для противостояния мировой проблеме. Как прошел Контртеррористический форум в Минске. Об этом и не только смотрите в фильме "Борьба с терроризмом. Укрепление контура безопасности".

Главное фото: sb.by