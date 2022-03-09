Теракт совершен в отношении посольства Беларуси в Италии

"9 марта 2022 года в 4:03-4:05 утра неизвестные лица в масках с использованием мер предосторожности подошли к зданию белорусского загранучреждения, держа в руках неустановленные предметы. Затем они их подожгли и перебросили на территорию посольства. Сразу же после этого злоумышленники с места происшествия скрылись, - рассказали в МИД. - Взрыв одного из устройств произошел в непосредственной близости от газовой трубы, что представляет непосредственную опасность всему зданию и может говорить о соответствующих целях злоумышленников. Один из предметов не сдетонировал. В результате его визуального осмотра установлено, что он представляет собойполноценное самодельное взрывное устройство, начиненное порохом".