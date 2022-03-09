3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Теракт совершен в отношении посольства Беларуси в Италии
Теракт совершен в отношении посольства Беларуси в Италии, сообщает БелТА со ссылкой напресс-службуМИД Беларуси.
"9 марта 2022 года в 4:03-4:05 утра неизвестные лица в масках с использованием мер предосторожности подошли к зданию белорусского загранучреждения, держа в руках неустановленные предметы. Затем они их подожгли и перебросили на территорию посольства. Сразу же после этого злоумышленники с места происшествия скрылись, - рассказали в МИД. - Взрыв одного из устройств произошел в непосредственной близости от газовой трубы, что представляет непосредственную опасность всему зданию и может говорить о соответствующих целях злоумышленников. Один из предметов не сдетонировал. В результате его визуального осмотра установлено, что он представляет собойполноценное самодельное взрывное устройство, начиненное порохом".
В результате взрыва нанесен существенный ущерб зданию посольства. В том числе выбиты окна в консульском помещении, деформированы металлическая лавка, которую взрывной волной перебросило через полутораметровое внутреннее ограждение и отбросило на 5-7 метров в сторону, металлический шкаф для хранения вещей для лиц, прибывающих на консульский прием, отдельные бетонные плиты и т.д.
"Прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов Италии происшествие предварительно квалифицировано как террористический акт. Специалистами произведены все необходимые следственные действия, идет соответствующая работа. Итальянская сторона заявила о своей готовности усилить охрану загранучреждения", - заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
В результате происшествия сотрудники дипмиссии не пострадали.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе