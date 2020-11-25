ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Территориальные центры социального обслуживания населения расширяют спектр услуг

Помощь пожилым и одиноким людям. Территориальные центры социального обслуживания населения расширяют спектр услуг. Прежде всего социальные работники посещают подопечных на дому - приносят лекарства и продукты с соблюдением санитарных требований. В сезон заготовки овощей и фруктов собрать продуктовые наборы территориальным центрам помогают и фермерские хозяйства.

В центре соцобслуживания населения Первомайского района Минска задействовано почти 400 сотрудников, которые помогают пожилым в приготовлении еды, походах в магазин, уборке помещений, оплате коммунальных услуг.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все