Помощь пожилым и одиноким людям. Территориальные центры социального обслуживания населения расширяют спектр услуг. Прежде всего социальные работники посещают подопечных на дому - приносят лекарства и продукты с соблюдением санитарных требований. В сезон заготовки овощей и фруктов собрать продуктовые наборы территориальным центрам помогают и фермерские хозяйства.