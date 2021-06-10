Территориальный центр социального обслуживания населения Оршанского района в проекте "Один день"

Помочь тем, кто в сложной жизненной ситуации. Территориальный центр социального обслуживания населения Оршанского района - в новой серии проекта Белтелерадиокомпании "Один день" . Квалифицированная психологическая, юридическая, экономическая, реабилитационная помощь социально незащищенным слоям населения. 7 отделений - от первичного приема до круглосуточного пребывания для пожилых и инвалидов.

Почему не каждый человек готов признаться, что попал в трудную жизненную ситуацию?

Ответами на эти вопросы работники социальной сферы поделятся сегодня в нашем эфире. Выпуск о территориальном центре соцобслуживания населения Оршанского района - вечером сразу после "Панорамы". Смотрите проект "Один день" и в субботу на "Беларусь 1".