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Территориалы Червенского и Березинского районов завершают сбор командно-штабными учениями

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Завершающий этап учебного сбора территориалов Червенского и Березинского районов - командно-штабные учения. Они пройдут вместе с подразделениями внутренних войск и отрядов народного ополчения.

Цель - протестировать навыки офицеров в руководстве подчиненными силами территориальной обороны, а также обучить личный состав слаженным действиям.

В частности, будут отработаны задачи по охране важных объектов, обеспечению военного положения и борьбе с диверсионными группами противника. Сбор рассчитан на два дня.

Разделы:

ОбществоАрмия

Теги:

территориальные войскаучебный сборвоенные учения
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