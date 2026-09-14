Территориалы Червенского и Березинского районов завершают сбор командно-штабными учениями

Завершающий этап учебного сбора территориалов Червенского и Березинского районов - командно-штабные учения. Они пройдут вместе с подразделениями внутренних войск и отрядов народного ополчения.

Цель - протестировать навыки офицеров в руководстве подчиненными силами территориальной обороны, а также обучить личный состав слаженным действиям.

В частности, будут отработаны задачи по охране важных объектов, обеспечению военного положения и борьбе с диверсионными группами противника. Сбор рассчитан на два дня.