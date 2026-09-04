Территория комфорта: современный игровой комплекс установили в одном из дворов Минска

Облик белорусских городов давно стал визитной карточкой страны. Гости неизменно отмечают чистоту, порядок и комфорт. И это в том числе благодаря отношению самих белорусов к общему дому.

Так, в 2026 году реализовано уже более 50 инициатив жителей столицы по благоустройству территорий вблизи домов. Самый популярный формат - многофункциональные площадки для детских игр, спорта и отдыха. Такой появился и на проспекте Любимова.

В Московском районе белорусской столицы прошел яркий праздник двора, где презентовали одну из гражданских инициатив. Здесь появился современный многофункциональный игровой комплекс.

Часть средств собрали сами жильцы, а город поддержал финансовое начинание. Не остались в стороне и коммунальные службы. Специалисты полностью благоустроили прилегающую территорию и вымостили новые пешеходные дорожки.

"У меня трехлетний сын. Даже он немножко помогал нам ее красить, подсказывал, где он хочет, чтобы все стояло. Потому что, как говорится, сколько людей, столько и мнений. Кто-то хотел бы, чтобы комплекс стоял совершенно в другом месте. Всего, наверное, 3-4 инициатора вместе со мной были теми, кто составлял здесь план, чтобы сделать так, как мы именно хотим", - рассказала жительница двора.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов: "Прежде всего, это желание самих людей, которые проживают здесь, чтобы появилось что-то новое. Этот двор не исключение. Есть целая инициативная группа активистов, которые обратились с тем, как бы они хотели реализовать эту гражданскую инициативу, которых у нас, к слову, в этом году более 50".

Подобные праздники двора и презентации обновленных детских комплексов пройдут в каждом районе Минска. Комфортная городская среда в первую очередь начинается с совместной заботы о своем дворе и доме.