Территория науки: полярная база по собственному проекту появится в Антарктике

Традиционно он отмечается в последнее воскресенье января, а это самое жаркое время для наших исследователей. Сейчас участники экспедиции выполняют свои задачи на антарктической базе Гора Вечерняя. В этот раз на самый холодный континент планеты отправились 8 человек. Туда доставлено более 100 тонн груза: модули, оборудование, материалы и продукты питания. В числе поручений научная госпрограмма и продолжение строительства собственной полярной станции.