ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Территория науки: полярная база по собственному проекту появится в Антарктике

С Днем белорусской науки своих коллег поздравили полярники.

Традиционно он отмечается в последнее воскресенье января, а это самое жаркое время для наших исследователей. Сейчас участники экспедиции выполняют свои задачи на антарктической базе Гора Вечерняя. В этот раз на самый холодный континент планеты отправились 8 человек. Туда доставлено более 100 тонн груза: модули, оборудование, материалы и продукты питания. В числе поручений научная госпрограмма и продолжение строительства собственной полярной станции.

Изображение

Сейчас приоритетная задача -строительство полярной базы по собственному проекту. В планах уже в следующем сезоне осуществить круглогодичную экспедицию.

Про 11-ую антарктическую экспедицию белорусских полярников читайте здесь.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все