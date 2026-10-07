Тищенко: Противодействие терроризму в современных реалиях - задача всеобщая.

Контртеррористический форум стран СНГ и ШОС пройдет в Минске

Противодействие терроризму в современных реалиях - задача всеобщая. Только совместными усилиями можно обеспечить спокойствие в государстве и безопасность в регионе.

Мнение эксперта.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

"Антитеррористическая повестка, которая сегодня поднимается в Беларуси на уровне СНГ и ШОС, говорит о том, что терроризм давно перестал быть просто криминогенной проблемой. Это проблема, связанная с безопасностью государств. И здесь надо уже четко представлять, что многие параметры, которые сегодня связаны с терроризмом, имеют военный формат. Это, по сути дела, инструмент гибридной войны, которая ведется против стран - участников СНГ, против участников Шанхайской организации сотрудничества. Дело в том, что многие моменты связаны не просто с формированиями, которые пытаются влиять на внутреннюю ситуацию, но и с финансированием. Финансирование ведется скрытыми, серыми путями, и в этом отношении оно представляет собой целые системы. Второй момент: выходим на научное сопровождение борьбы с терроризмом, потому что это уже не просто криминология, это ситуация, связанная с вопросами системных, адекватных и эффективных подходов. Приходится обмениваться опытом, рассматривать, давать определения, формулировки и, исходя из этого, вырабатывать определенные решения, которые могут стать вспомогательным шаблоном для разных регионов общеевразийского пространства".