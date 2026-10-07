"Терроризм уже не про бородатых людей с автоматом" - эксперт Досалиев о новых угрозах для СНГ и ШОС

Консолидация усилий компетентных органов государств ШОС и СНГ по противодействию террористическим угрозам является практическим воплощением инициативы Беларуси по объединению усилий ради безопасности в регионе.

Нурлан Досалиев, ветеран спецслужб (Кыргызстан):

"Долгие годы, практически 30-40 лет, терроризм у простых людей ассоциировался с бородатыми людьми и с автоматом Калашникова. Что сейчас творится? Сейчас на вооружении международных террористических организаций находятся, к сожалению, самые передовые технологии: интернет, искусственный интеллект, разнообразные технические возможности для осуществления не только диверсий, терактов и так далее, но и для проведения когнитивной войны. Именно молодежь в странах нашего евразийского пространства является целью когнитивного воздействия для привлечения в эту террористическую сферу. Безусловно, эти опасности в киберпространстве являются также предметом обсуждения и координации усилий стран евразийского пространства, а также стран, входящих в ШОС".