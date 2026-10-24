Тертель: Восстановление леса - одна из важнейших задач

Сохранить и приумножить природное богатство. Акция "Дай лесу новае жыццё!" объединила все лесхозы страны. В подготовленную почву погружают молодые саженцы сосны, ели, березы и дуба.

В 2026 году в масштабном экомарафоне приняли участие более 100 тыс. человек. Цель - помочь природе восстановить силы, а лесу - улучшить плотность и качество насаждений.

В Смолевичском районе сотрудникам лесхоза помогают работники Государственной инспекции по защите растений и животных. Руководитель организации провел мастер-класс для своих сотрудников.



Юрий Тертель, начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:

"Для инспекции это одна из важнейших задач. Все сотрудники понимают важность восстановления леса. Это наш возобновляемый продукт, природа, жизнь, воздух и то, где мы живем. Поэтому каждый год дважды участвуем в этой акции - весной и осенью. С удовольствием приглашаем семьи, они приезжают с детьми. Задача важная, мы ее выполняем, будем привлекать как можно больше людей".

Красивые саженцы сосны погрузили в специально подготовленные лунки. Привезли их сюда из Смолевичского питомника. Делали все для того, чтобы эти будущие деревья были максимально устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям.

Дмитрий Грицкевич, начальник пожарно-химической станции Смолевичского лесхоза:

"Работа налажена благодаря помощи общественности. Сегодня мы посадили делянку в 2 га. В неделю около 15 га мы садим, свой план (30-40 га) выполняем спокойно".

В ходе акции "Дай лесу новае жыццё!" было запланировано обновить более 900 га леса по всей стране. Акция уже близится к финалу. Сотрудники Министерства лесного хозяйства делают промежуточные подсчеты результатов, сколько реально удалось высадить. Участие в акции приняли более 100 тыс. человек по всей стране. Это важно для каждого, кто приложил свою руку к созданию леса будущего.