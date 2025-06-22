Тертель надеется, что посылы Лукашенко услышат и оценят соседи

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая недавно решение о помиловании 14 осужденных, руководствовался гуманитарным аспектом, а также стремлением налаживать добрососедские отношения между странами. Об этом в программе "Актуальное интервью" заявил председатель КГБ Беларуси Иван Тертель, который принимал участие во встрече Александра Лукашенко со спецпосланником президента США Китом Келлогом.

"Глава государства пошел на этот шаг по просьбе американской администрации, понимая, что это приведет все-таки к определенным ответным шагам других государств, и мы в целом добьемся какого-то консенсуса, и в Европе у нас будет спокойно, дойдем до решения вопроса в конструктивном русле", - рассказал Тертель.

Он отметил, что при принятии решений о помиловании всегда учитывается и такое обстоятельство, насколько то или иное лицо участвовало в противоправной деятельности: "Мы видим из общего контекста, что ряд из этих лиц были втянуты в противоправную деятельность, ими манипулировали, они были рядовыми исполнителями. В конечном итоге те, кто ими манипулировал, находятся сейчас за рубежом, живут неплохо, носят хорошую брендовую одежду, имеют блага очень существенные за границей, нажитые, по нашим данным, в результате разворовывания различных фондов".

Иван Тертель news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc824a6f-5b30-4573-a162-db8183a17ecb/conversions/681b1483-7336-49e6-aae7-72d91687e7df-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc824a6f-5b30-4573-a162-db8183a17ecb/conversions/681b1483-7336-49e6-aae7-72d91687e7df-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc824a6f-5b30-4573-a162-db8183a17ecb/conversions/681b1483-7336-49e6-aae7-72d91687e7df-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc824a6f-5b30-4573-a162-db8183a17ecb/conversions/681b1483-7336-49e6-aae7-72d91687e7df-xl-___webp_1920.webp 1920w

Иван Тертель:

"В других странах пока по-другому. Но это вопрос властей этих государств. И, наверное, народ и население этих государств, в частности Литвы, некоторых других имеют право задать вопрос своим чиновникам, на что расходуются кровные средства, которые могли бы пойти на поддержку стариков, медицину, на детей. И вообще на гуманитарные сферы, а не на прямое противостояние и попытки всколыхнуть ситуацию в Беларуси".

Глава КГБ отметил, что Республика Беларусь всегда декларировала свои мирные намерения, Александр Лукашенко всегда выступал за добрососедские отношения. "У белорусов есть хорошая притча, что самое важное отношение - это даже не с родственником, а с соседом, который живет в соседней квартире или через забор, потому что сосед может с тобой поступить очень плохо, и мусор может быть переброшен в твой двор. Это выражение есть и у европейцев. Поэтому этим, в принципе, Президент руководствовался, - отметил Иван Тертель. - Он дает поручения нам по всем направлениям в русле таких подходов работать и по другим вопросам. Мы работаем вместе с МИД, докладываем главе государства, но он непосредственно руководит процессом и участвует сам лично в этих мероприятиях".

Встреча Лукашенко со спецпосланником президента США по Украина Китом Келлогом, по словам Ивана Тертеля, - это только один из очень многих контактов главы государства, в том числе на самом высоком уровне. "На высоком уровне с другими странами их много. И, конечно, пока не время о них говорить, но со временем мы расскажем", - пообещал он.

Иван Тертель: