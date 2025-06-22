Тертель рассказал о принципах, на которых Беларусь оказывает содействие в обменных операциях

При содействии Беларуси уже осуществлено 38 обменов между Россией и Украиной. Об этом в "Актуальном интервью" рассказал председатель КГБ Беларуси Иван Тертель.

"Обменные операции начались, насколько я помню, 21 сентября 2022 года - была проведена первая операция. С того момента мы провели 38 обменных операций, в результате которых осуществлялись обмены военнопленными, гражданскими лицами, детьми с одной и с другой стороны. Проводилось воссоединение семей. К сожалению, обмен телами погибших", - сказал Иван Тертель.

Также осуществляются обмены тяжелоранеными людьми, часть из которых предварительно получают лечение на территории Беларуси. За это, подчеркнул председатель КГБ, белорусской стороне высказывали благодарность как со стороны России, так и Украины.

Иван Тертель рассказал, что все обменные мероприятия проводятся по поручению главы белорусского государства. КГБ занимается организационными вопросами, координирует взаимодействие с другими структурами Беларуси. Когда Александр Лукашенко определял подходы по этому направлению, был обозначен ряд принципов.

Иван Тертель news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87fac14b-b2f9-4815-a4f7-06ac3499b2af/conversions/2055d533-8bd1-47eb-88c0-91a2f824406b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87fac14b-b2f9-4815-a4f7-06ac3499b2af/conversions/2055d533-8bd1-47eb-88c0-91a2f824406b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87fac14b-b2f9-4815-a4f7-06ac3499b2af/conversions/2055d533-8bd1-47eb-88c0-91a2f824406b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87fac14b-b2f9-4815-a4f7-06ac3499b2af/conversions/2055d533-8bd1-47eb-88c0-91a2f824406b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Первый принцип - среди тех людей, которые участвуют в обменных операциях с одной и с другой стороны, чужих людей для Беларуси нет. Второе - это всегда трагедия, боль конкретных людей, семей, детей, стариков и женщин, и к этому надо относиться с пониманием.

Третий принцип - все просьбы от сторон к Беларуси как организатору процесса должны обязательно выполнять.

Четвертый связан с тем, чтобы создать максимально благоприятные условия. Поэтому глава государства принял ряд решений, которые значительно упростили процедуру обмена.

"Надо сказать, что это очень тяжелая работа, в том числе для участников этих операций со стороны Беларуси. Прежде всего в психологическом плане, когда касается обмена телами. Физически даже тяжело работать, когда сутками необходимо эти операции выполнять", - рассказал председатель КГБ.

Отдельный акцент он сделал на раненых. Порой они поступают буквально при смерти. И вопрос в том, что надо оказать моментально медицинскую помощь. "Мы делаем все необходимое, чтобы человек остался жив. Используем весь потенциал нашей медицинской системы. Никто из поступивших раненых не ушел из жизни. Много раненых остаются для дальнейшего продолжения лечения на нашей территории до того момента, когда их можно транспортировать. Поэтому приграничные больницы, и не только приграничные, у нас загружены этим контингентом в том числе, - раскрыл подробности процесса председатель КГБ. - В условиях, когда надо спасать просто прямо сейчас их жизни, наши врачи всегда работают квалифицированно, на самом высоком уровне, не считаясь с личным временем, нагрузками, какими-то другими обстоятельствами".

"Все стороны, которые участвуют в этом, и российская, и украинская, благодарны нашему Президенту, который практически каждый день контролирует этот процесс. Благодарны белорусской стороне за оказанную помощь. В этом процессе участвуют не только сотрудники КГБ, но и врачи, сотрудники МЧС, которые делают свою работу, сотрудники местных администраций. Даже представители многих предприятий и организаций, которые оказывают помощь транспортом, с доставкой питания, оборудуют инфраструктуру. В последнее время запущена железная дорога - там большая работа проведена", - подчеркнул Иван Тертель.