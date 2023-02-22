КГБ отмечает подъем активности всех видов разведки спецслужб коллективного Запада против Беларуси. Об этом заявил председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель на десятой сессии Совета Республики седьмого созыва. Он представил сенаторам законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности". С начала года сотрудниками КГБ задержано более десяти предателей. Чтобы нейтрализовать угрозу, в действующей редакции статьи 356 Уголовного кодекса "Измена государству" предлагают расширить повышенную ответственность на категорию "должностные лица, которые занимают государственные должности" (она объединяет всех представителей власти). Кроме того, предлагают ужесточить наказание за измену государству вплоть до применения исключительной меры - смертной казни.