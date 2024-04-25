Тертель приоткрыл занавес происходящего в регионе - за чем пристально следят белорусские чекисты и чему ежедневно противостоят

У меня как у историка сразу исторические аналогии здесь напрашиваются с событиями столетней давности. Только создали суверенную советскую Беларусь, а пилсудчики забрасывали к нам булаховцев, савенковцев, "Зеленый дуб", создавали эти же подрывные центры.80 лет назад освободили Беларусь, провели операцию "Багратион", батальон "Дальвиц" под руководством СС, опять подрывные центры. И они все сейчас у этих калиновцев, их хоругви, в качестве героев выступают. Ничего. Победили наши предки тогда, победим и сейчас. Концепция развивает те смыслы, которые были заложены в текст Конституции, которую мы приняли на референдуме 27 февраля 2022 года. В первую очередь, это утверждение ценностной основы нашего общества. Вот те самые стратегические национальные интересы - это и есть постулаты, которые должны составлять базис идеологии белорусского государства. Защита традиционных ценностей, отстаивание исторической правды, утверждение общности белорусского народа, патриотическое воспитание, преемственность поколений - это все то, что и составляет непосредственно понятие идеологии как системы идей и взглядов. Одновременно документ дает гарантии развития личностного потенциала граждан, благополучной жизнедеятельности каждого. То есть авторам удалось соединить принципы коллективизма с правами отдельного человека как полноценного участника процесса государственного строительства.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси