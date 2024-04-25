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Тертель приоткрыл занавес происходящего в регионе - за чем пристально следят белорусские чекисты и чему ежедневно противостоят
Выйдя к трибуне народного собрания, Иван Тертель приоткрыл занавес происходящего в регионе. То, за чем пристально следят белорусские чекисты, чему ежедневно противостоят. На первый план выходят гибридные формы агрессии. За сухой, технической формулировкой скрывается банальная подлость и стремление достичь своих целей чужими руками. Западные спецслужбы используют людей в качестве марионеток, порой втемную, не раскрывая своих истинных целей. Метод не новый и активно применялся в годы Великой Отечественной.
Реализуемые в отношении нашей страны планы не являются неким ноу-хау. Материалы архивов КГБ свидетельствуют, что методы применяются старые, доработанные с учетом современных реалий.
"В Вильнюсе, Варшаве, Киеве, других столицах и регионах западных государств по примеру гитлеровской Германии формируются марионеточные структуры, задействованные в проектах по свержению действующей власти. При успешной реализации планов предполагается их использование в качестве оккупационной администрации для управления территорией и населением нашей страны, - подчеркнул Иван Тертель. - Для их финансирования американскими, немецкими, польскими и некоторыми другими фондами (всего их более 65), выступающими в качестве прокладок иностранных спецслужб, только в этом году выделяется свыше $60 млн. Средства используются на содержание подрывных центров, планирование и реализацию информационно-психологических операций в отношении руководства и населения Республики Беларусь, организацию кибератак на важнейшие объекты инфраструктуры, министерства и ведомства, вербовку и организацию работы экстремистских и террористических групп внутри нашей страны и незаконных вооруженных формирований, действующих в сопредельных нам Польше, Литве и Украине".
Функционерами антибелорусских зарубежных центров в качестве ключевого инструмента дестабилизации ситуации в Беларуси и достижения конечной цели захвата власти рассматривается совершение терактов, диверсий, экстремистских акций, вооруженное вторжение. На территории Польши в Белостокском, Мазовецком и некоторых других воеводствах сформировано и последовательно наращивает свою численность так называемое Посполитое рушение в составе восьми хоругвий общей численностью свыше 300 человек. Их главари: Буржинский,Асадулаев,Комлик–Яматин, Жаховский (последние два в Белостоке) и другие, к слову все известные Комитету государственной безопасности, тесно сотрудничают с польскими спецслужбами, проводят боевое слаживание, тренировки по захвату административных зданий органов власти, объектов правоохранительных и силовых структур в Гродно, Бресте, Минске. Прямая цитата одного из беглых экстремистов в Польше: "У нас только две возможности: война и голодный бунт". Чтобы выстоять в этом поистине судьбоносном для нашей страны противостоянии, потребуется консолидация всего общества, мобилизация всего имеющегося потенциала, самоотверженная работа каждого из присутствующих в зале во имя процветания белорусского государства и народа.
Тема гибридной агрессии против нашей страны проходила красной линией в выступлениях делегатов. Белорусские политики уверены, что нынешняя редакция основополагающих документов в сфере безопасности дает четкий ответ на основные вызовы и угрозы.
У меня как у историка сразу исторические аналогии здесь напрашиваются с событиями столетней давности. Только создали суверенную советскую Беларусь, а пилсудчики забрасывали к нам булаховцев, савенковцев, "Зеленый дуб", создавали эти же подрывные центры.80 лет назад освободили Беларусь, провели операцию "Багратион", батальон "Дальвиц" под руководством СС, опять подрывные центры. И они все сейчас у этих калиновцев, их хоругви, в качестве героев выступают. Ничего. Победили наши предки тогда, победим и сейчас. Концепция развивает те смыслы, которые были заложены в текст Конституции, которую мы приняли на референдуме 27 февраля 2022 года. В первую очередь, это утверждение ценностной основы нашего общества. Вот те самые стратегические национальные интересы - это и есть постулаты, которые должны составлять базис идеологии белорусского государства. Защита традиционных ценностей, отстаивание исторической правды, утверждение общности белорусского народа, патриотическое воспитание, преемственность поколений - это все то, что и составляет непосредственно понятие идеологии как системы идей и взглядов. Одновременно документ дает гарантии развития личностного потенциала граждан, благополучной жизнедеятельности каждого. То есть авторам удалось соединить принципы коллективизма с правами отдельного человека как полноценного участника процесса государственного строительства.
Западные политики включают Республику Беларусь в перечень враждебных государств. По сути, обновленная доктрина расставляет все на свои места и говорит нормальным языком о тех процессах, которые происходят в мире. В документе обоснованно определены внешние и внутренние военные опасности для нашей страны. Особый акцент сделан на попытке отдельных государств и коалиций обеспечить свое лидерство путем, подчеркиваю, гибридных войн, реализации сценариев цветных революций, применением силы и провоцированием внутренних вооруженных конфликтов. Мы это все видим на собственном опыте. Оно все происходит вокруг нас. НАТО фактически выступает инструментом экспансии и способствует установлению американского контроля над европейским континентом. Это действительность, которая упорно замалчивается псевдодемократиями и не должна игнорироваться нами. Инновационной для военной доктрины является классификация военных опасностей по степени эскалации на уровне риска, вызова и угрозы. Дано описание каждого из состояний, что позволяет выбирать адекватный набор мер по их локализации и нейтрализации.
Наше миролюбие не пацифизм. Слова Александра Лукашенко в полной мере описывают белорусский подход к обеспечению безопасности общества и государства. Официальный Минск открыт к диалогу и формированию новой, справедливой архитектуры безопасности.
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