Тертель: Любой заход на территорию Беларуси для деструктивных сил будет последним

Мы можем с уверенностью говорить: если будет проведена качественная мобилизация, если будет насыщена техникой российская армия, если будут современные образцы оружия, если будет применен весь комплекс того опыта управления войсками, который РФ имеет, то понятно, что это будет коренной перелом с декабря по февраль по нашим расчетам.

Формирования так называемых ударных группировок на территории соседних с Беларусью стран пока нет.

Также Иван Тертель подчеркнул, что Западом прорабатывается вариант использования тактического ядерного оружия, для этого на территории стран-соседок идет подготовка определенной инфраструктуры военного назначения с расчетом на долгосрочные планы."Вместе с тем здесь повышаются ставки, потому что Запад, согласно нашим данным, которые мы добываем из западных военно-политических кругов, считает, что он ни в коем случае не должен проиграть. Поэтому обсуждается в том числе возможность применения тактического ядерного оружия либо использование тех группировок, которые создаются для прямой агрессии в отношении нашей страны и в отношении наших союзников", - отметил Тертель.Тем не менее все отечественные силовые ведомства держат порох сухим, чтобы иметь возможность максимально оперативно реагировать на меняющуюся обстановку. При этом напомним, что задачи региональной группировки войск, которая разворачивается на протяжении последних нескольких дней, сугубо оборонительные.