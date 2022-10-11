3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Тертель: Любой заход на территорию Беларуси для деструктивных сил будет последним
Главы силового блока провели откровенный разговор с коллективом МЗКТ.
Вооруженный захват райцентра на территории Беларуси как плацдарма для дальнейшего развития наступательной операции - для этого иностранными спецслужбами на территории Украины подготовлены от 100 до 300 боевиков. Такое заявление телеканалу "Беларусь 1" сделал председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель.
Простые люди, с которыми как раз и проводятся встречи на предприятиях, не должны оценивать ситуацию в розовых очках. По словам Ивана Тертеля, профессиональной подготовкой боевиков занимаются не только иностранные инструкторы на территории Украины, но также в Польше и Литве. Планы Запада не меняются, меняется стратегия, исходя из военно-политической обстановки. Все это делается ради захвата власти и смены геополитического курса в нашей стране.
Иван Тертель председатель Комитета госбезопасности Беларуси:
Есть и другие сценарии. Они предусматривают в том числе подготовку к серии терактов на нашей территории с учетом того, что у нас создается совместная группировка войск с РФ. Совершение терактов на железной дороге, совершение терактов по пути движения воинских формирований наших и наших союзников. Уже есть призывы в отдельных социальных сетях. Мы знаем, кто за этим стоит. Мы знаем, что иностранные спецслужбы пытаются от этого дистанцироваться, реально же помогая организаторам на территории Польши, Литвы, Украины. Мы пока там не видим Латвии. Формируются террористические группы, поддерживаемые напрямую спецслужбами этих государств. Но мы понимаем и достоверно знаем, что ЦРУ и другие более мощные спецслужбы, стоящие за спецслужбами стран-сателлитов, владеют и направляют эту ситуацию, финансируют их.
Люди должны понимать, что белорусские спецслужбы владеют оперативной информацией и готовятся к любому повороту событий. При этом с агрессорами разговор короткий: практика пресечения терактов с помощью огнестрельного оружия будет продолжена. Любой заход на нашу территорию для деструктивных сил будет последним.
Также Иван Тертель подчеркнул, что Западом прорабатывается вариант использования тактического ядерного оружия, для этого на территории стран-соседок идет подготовка определенной инфраструктуры военного назначения с расчетом на долгосрочные планы.
Иван Тертель, председатель Комитета госбезопасности Беларуси:
Мы можем с уверенностью говорить: если будет проведена качественная мобилизация, если будет насыщена техникой российская армия, если будут современные образцы оружия, если будет применен весь комплекс того опыта управления войсками, который РФ имеет, то понятно, что это будет коренной перелом с декабря по февраль по нашим расчетам."Вместе с тем здесь повышаются ставки, потому что Запад, согласно нашим данным, которые мы добываем из западных военно-политических кругов, считает, что он ни в коем случае не должен проиграть. Поэтому обсуждается в том числе возможность применения тактического ядерного оружия либо использование тех группировок, которые создаются для прямой агрессии в отношении нашей страны и в отношении наших союзников", - отметил Тертель.
Формирования так называемых ударных группировок на территории соседних с Беларусью стран пока нет.
Тем не менее все отечественные силовые ведомства держат порох сухим, чтобы иметь возможность максимально оперативно реагировать на меняющуюся обстановку. При этом напомним, что задачи региональной группировки войск, которая разворачивается на протяжении последних нескольких дней, сугубо оборонительные.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов