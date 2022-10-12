Тертель: С террористами считаться никто не собирается

Иван Тертель,председатель Комитета госбезопасности Беларуси: По их замыслу, они должны зайти на нашу территорию вооруженные современным оружием, поддержкой, как это происходит в Украине, спецслужб, в том числе космической разведкой по нашей территории. Захват ближайшего населенного пункта, районного значения, к примеру РОВД. Затем объявление, что это плацдарм для дальнейшего развития их наступательных действий. Призыв к переходу силовиков на их сторону, попытки найти предателя среди силовиков. Последующим добавлением с территории Украины под видом добровольцев, входа в том числе украинских вооруженных сил и иностранных наемников. Мы к этому сценарию готовы.