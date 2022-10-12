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Тертель: С террористами считаться никто не собирается
Серия терактов на Белорусской железной дороге для дестабилизации обстановки и смены власти в стране или вооруженный захват райцентра с последующим вторжением наемников.
Для этого иностранными спецслужбами на территории Украины подготовлены от 100 до 300 боевиков. Силы Запада прорабатывают различные сценарии развития ситуации в Беларуси, и это наиболее реальные из них.
Такое заявление нашему телеканалу сделал председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель. Накануне, что называется, "разговор на чистоту" руководство силовых ведомств провело с коллективом Минского завода колесных тягачей. Простые люди должны знать правду, чтобы адекватно и критически оценивать ситуацию в нашем регионе. Если проанализировать положение вещей, становится очевидным деструктивный характер так называемой помощи западных партнеров. Ситуация в Украине используется, как триггер для накала напряженности в обществе, и это подготавливает почву для прямой агрессии в отношении нашей страны.
Иван Тертель,председатель Комитета госбезопасности Беларуси: По их замыслу, они должны зайти на нашу территорию вооруженные современным оружием, поддержкой, как это происходит в Украине, спецслужб, в том числе космической разведкой по нашей территории. Захват ближайшего населенного пункта, районного значения, к примеру РОВД. Затем объявление, что это плацдарм для дальнейшего развития их наступательных действий. Призыв к переходу силовиков на их сторону, попытки найти предателя среди силовиков. Последующим добавлением с территории Украины под видом добровольцев, входа в том числе украинских вооруженных сил и иностранных наемников. Мы к этому сценарию готовы.
Все это делается ради захвата власти и смены геополитического курса в нашей стране. Однако белорусские спецслужбы, по словам Ивана Тертеля, полностью владеют ситуацией и готовы к отражению любого проявления агрессии. Меры будут адекватными и жесткими. Как это принято во всем мире - с террористами считаться никто не собирается.
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