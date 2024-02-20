Тертель: Запад все более активно ввязывается в боевые действия

Председатель КГБ Иван Тертель обратил внимание на факторы, формирующие угрозы национальной безопасности, выступаяна расширенном совещанииПрезидента Беларуси с руководящим составомгосударственных органов системы обеспечения национальной безопасности, сообщает БЕЛТА.



"Намерения Запада воплощаются в конкретных планах, документальные материалы о которых регулярно докладываются главе государства", - сказал Иван Тертель и привел некоторые из материалов.



"Отмечается беспрецедентное наращивание производства вооружения, техники и боеприпасов в ведущих странах Запада. На территории Польши и прибалтийских государств реализуются масштабные программы по оборудованию будущего театра военных действий, - продолжил председатель комитета. - Осуществляется ремонт рокадных дорог и аэродромов для быстрой переброски крупных воинских контингентов из Германии и других стран НАТО в приграничные с Беларусью районы Польши, Литвы и Латвии. Вооруженные силы Польши проводят масштабную реорганизацию группировки войск на белорусском направлении, в Литве и Латвии на закрытых режимных территориях осуществляется сооружение объектов инфраструктуры для размещения воинских подразделений стран НАТО".



При этом Иван Тертель обратил внимание на тот факт, что предложения белорусской стороны о взаимном наблюдении специалистов за учениями Западом последовательно игнорируются.



Председатель КГБ также подчеркнул: "Комитетом фиксируется беспрецедентный уровень всех видов разведки против Республики Беларусь. Практически ежедневно в режиме онлайн осуществляются съемки средствами космической разведки мест дислокации личного состава силовых структур, баз хранения вооружения и военной техники, аэродромов, железнодорожных путей".



"Только за 2022-2023 годы контрразведкой комитета выявлено 114 попыток вербовки наших граждан, в том числе 37 военнослужащих. К уголовной ответственности привлечено 45 человек, ставших на путь предательства. За шпионскую деятельность задержано 16 иностранных граждан", - привел данные Иван Тертель.



Кроме того, председатель КГБ обратил внимание на наращивание незаконного санкционного давления. "Наиболее активную роль в этом играют Польша и страны Балтии. Согласно данным внешней разведки, к концу февраля текущего года будет принят следующий санкционный антибелорусский пакет, - отметил Иван Тертель. - Под его действие попадут 8 физических лиц, в основном сотрудники судов, правоохранительных органов, журналисты, а также 14 юридических лиц, в том числе компании, имеющие экономические связи с субъектами хозяйствования Республики Беларусь. Также планируется продлить уже действующие санкционные ограничения".



Руководитель ведомства рассказал о том, что Госдепартаментом и спецслужбами США разработана и реализуется при участии других западных государств долгосрочная стратегия по дестабилизации ситуации в Беларуси с задействованием деструктивных элементов, осевших на территории Польши, Литвы, Украины, Чехии, некоторых других государств. "Проводится работа по их консолидации, несмотря на имеющиеся противоречия и внутреннюю борьбу за финансы. Планируется формирование квазипарламента, псевдовыборы в который назначены на 25 мая, а также иных деструктивных протоструктур, которые, по замыслу американцев, позволят сохранить потенциал для будущих действий против Республики Беларусь".

