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Теснее работать на благо просвещения и духовного воспитания будут Национальная библиотека и Минская духовная академия
Конечно, важно быть здоровым не только телом, но и душой. Особенно во время такого влияния соцсетей и деградации многих традиций и понятий. Нужно еще теснее работать вместе на благо просвещения и духовного воспитания людей. Под таким слоганом прошло подписание Соглашения о сотрудничестве между Минской духовной семинарией и Национальной библиотекой Беларуси. Кроме основной церемонии стороны обменялись подарками. Минская духовная академия получила 100 единиц специальной литературы в фонды своего книгохранилища. А украшением собрания Национальной библиотеки стал первый том Геннадиевской Библии (это уникальный образец славянской кириллической письменности). Благодарственные грамоты от Патриаршего Экзарха всея Беларуси,митрополита Минского и Заславского Вениамина получили сотрудники библиотеки.
На протяжении долгих лет публичные библиотеки Беларуси сотрудничают с Белорусской православной церковью. У нас реализован ряд совместных проектов. Например, Национальная библиотека Беларуси является координатором проекта "Библиотека - центр духовного просвещения". Поэтому подписание сегодняшнего Соглашения между Минской духовной академией и Национальной библиотекой Беларуси - очередной этап в плодотворном сотрудничестве.
Наша академическая публичная библиотека всегда имеет помощь - как методическую, так и в обмене документации, литературы, обменный фонд Национальной библиотеки, межбиблиотечный абонемент, современные технологии - все это уже накопленный большой опыт. И сегодняшнее подписание соглашения - это подведение определенного итога нашей работы и открытие новых горизонтов.
Финалом мероприятия стал концерт хора Свято-Духова кафедрального собора и открытие выставки, посвященной первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси Владыке Филарету.
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