Теснее работать на благо просвещения и духовного воспитания будут Национальная библиотека и Минская духовная академия

Конечно, важно быть здоровым не только телом, но и душой. Особенно во время такого влияния соцсетей и деградации многих традиций и понятий. Нужно еще теснее работать вместе на благо просвещения и духовного воспитания людей. Под таким слоганом прошло подписание Соглашения о сотрудничестве между Минской духовной семинарией и Национальной библиотекой Беларуси. Кроме основной церемонии стороны обменялись подарками. Минская духовная академия получила 100 единиц специальной литературы в фонды своего книгохранилища. А украшением собрания Национальной библиотеки стал первый том Геннадиевской Библии (это уникальный образец славянской кириллической письменности). Благодарственные грамоты от Патриаршего Экзарха всея Беларуси,митрополита Минского и Заславского Вениамина получили сотрудники библиотеки.