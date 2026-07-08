Тест-драйв трактора МТЗ на 500 лошадиных сил проходит на полях Минской области

Белорусские аграрии все больше рассчитывают на энергонасыщенную технику. Это как комбайны, так и тракторы. К слову, именно МТЗ является флагманом в этом сегменте машиностроения.

Сейчас Минский тракторный обкатывает свою самую мощную машину - Belarus 5425 мощностью 500 лошадиных сил. Пока выпущено 4 таких трактора, которым предстоит проехать тысячу моточасов.

В эти дни за рулем автогиганта женщина-механизатор.

Тест-драйв ноу-хау МТЗ

Не так давно этот трактор-великан демонстрировали главе государства, а теперь эта уникальная машина работает на полях Минской области.

На его тест-драйв специально приехала механизатор из Брестского региона Татьяна Супрун. Она работает в сельхозпредприятии "Агро-Мотоль".

Татьяна Супрун

"Мне нравится эта профессия. Я люблю водить. Я с детства за рулем. Был мопед, мотоцикл, на тракторе домашнем каталась. Всегда тяга была к технике, - поделилась Татьяна Супрун, механизатор-тракторист ОАО "Агро-Мотоль". - Трактор легкий в управлении, у него коробка автомат. Нажал кнопочку и рулю себе. Кондиционер тут, сидение удобное, мягкое. Амортизация есть".

Игорь Земцов, генеральный конструктор ОАО "МТЗ":

"Плюс этой техники в том, что практически с любым агрегатом она может работать. У нас также есть переднее навесное устройство и заднее. Мы можем работать как спереди, так и сзади, что далеко не вся техника имеет переднюю навеску. Это тоже такое существенное преимущество. У нас разворот на небольшой площади. Это тоже важно, потому что повороты-развороты на небольших полях, ограниченное пространство, это тоже важно. Поэтому тут много преимуществ. Все направление сейчас движется на создание комфортных условий для оператора".

Следующим этапом тест-драйва трактора Belarus на 540 лошадиных сил станет его работа с самым большим и широкозахватным плугом на 14 корпусов на полях агрокомбината "Дзержинский".