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Тест-драйв боевой машины "Кайман" от главы Госвоенпрома Беларуси Дмитрия Пантуса
Факт
Председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус в проекте "Вопрос номер один" рассказал, что белорусские военные хвалят "Кайман" за ее простоту прежде всего.
"Более того, у нас уже есть опыт экспортных поставок данной машины. Я думаю, что эта тенденция будет продолжена. На данный автомобиль может устанавливаться очень широкий спектр вооружений, все зависит от требований заказчика. При этом, я хочу отметить, что 92 % внутри данной машины - комплектующие белорусского производства".
Глава ГВПК рассказал, что на сегодняшний день существует 8 модификаций "Каймана". Он также отметил, что любой тип вооружений испытывается совместно с ВС Республики Беларусь и другими воинскими формированиями нашей страны.
"На начальном этапе мы получаем какие-то рекомендации, которые стараемся исполнять в кратчайшие сроки. Также мы можем видоизменять машину под требования того или иного рода войск", - констатировал глава Госвоенпрома Беларуси.
Машина легка в управлении. Пересев с легкового автомобиля на "Кайман", можно легко освоить управление.
Интервью с председателем Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Дмитрием Пантусом в проекте "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.
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