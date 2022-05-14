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Тест-драйв боевой машины "Кайман" от главы Госвоенпрома Беларуси Дмитрия Пантуса

Тест-драйв боевой машины "Кайман" от главы Госвоенпрома Беларуси Дмитрия Пантуса

Председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус в проекте "Вопрос номер один" рассказал, что белорусские военные хвалят "Кайман" за ее простоту прежде всего.

"Более того, у нас уже есть опыт экспортных поставок данной машины. Я думаю, что эта тенденция будет продолжена. На данный автомобиль может устанавливаться очень широкий спектр вооружений, все зависит от требований заказчика. При этом, я хочу отметить, что 92 % внутри данной машины - комплектующие белорусского производства".

Глава ГВПК рассказал, что на сегодняшний день существует 8 модификаций "Каймана". Он также отметил, что любой тип вооружений испытывается совместно с ВС Республики Беларусь и другими воинскими формированиями нашей страны.

"На начальном этапе мы получаем какие-то рекомендации, которые стараемся исполнять в кратчайшие сроки. Также мы можем видоизменять машину под требования того или иного рода войск", - констатировал глава Госвоенпрома Беларуси.

Машина легка в управлении. Пересев с легкового автомобиля на "Кайман", можно легко освоить управление.

Интервью с председателем Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Дмитрием Пантусом в проекте "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.

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