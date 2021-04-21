Тест-драйв новой сельхозтехники на полях Минской области

Рост экспортных поставок фиксируют производители сельхозтехники. Только Минский тракторный завод за первые 3 месяца этого года увеличил продажи в дальнее зарубежье на 50 % по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Всего за первый квартал МТЗ отгрузил более 9 тысяч машин.



Одновременно холдинг выводит на рынок и свои новинки. Сейчас на полях Минской области тестируют полугусеничный трактор "Беларус". О потенциале и техническом переоснащении аграриев репортажАлексея Кондратенко (видео).



