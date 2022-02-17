Тест-драйв самосвалов-гигантов, дегустация деликатесов - белорусские предприятия готовятся к туристическому сезону

Это профессиональное ориентирование. Это важно для того, чтобы привлекать молодежь. И одна из целей в том, что они, возможно, захотят здесь работать. Чтобы продвинуть это направление, при межведомственной комиссии создана дорожная карта, по которой мы сегодня движемся. Первая остановка - БелАЗ, следующими станут другие предприятия.

Олег Слепченко, официальный представитель Министерства промышленности Беларуси