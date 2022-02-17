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Тест-драйв самосвалов-гигантов, дегустация деликатесов - белорусские предприятия готовятся к туристическому сезону

Белорусские предприятия готовятся к сезону приема гостей. Все самые актуальные аспекты промышленного туризма сегодня обсудили на БелАЗе. Менеджеры машиностроительных и пищевых компаний смогли не только изучить многолетний опыт жодинских производителей, но и лично попробовать свои силы на динамическом тренажере, где можно виртуально управлять самосвалам. Во время семинара гости побывали в цехах завода, но главное - увидели реальные машины и главного мирового "хитмейкера" - самосвал на 450 тон. Среди ноу-хау БелАЗа и специальные паспорта туриста, которые начали выдавать посетителям.

Это профессиональное ориентирование. Это важно для того, чтобы привлекать молодежь. И одна из целей в том, что они, возможно, захотят здесь работать. Чтобы продвинуть это направление, при межведомственной комиссии создана дорожная карта, по которой мы сегодня движемся. Первая остановка - БелАЗ, следующими станут другие предприятия.
Олег Слепченко, официальный представитель Министерства промышленности Беларуси

Свой первый юбилей в промышленном туризме в этом году отмечает и Минский тракторный завод. За пять лет МТЗ посетили 17 тысяч гостей из 70 стран мира.

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