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Тест на COVID-19. В Беларуси трое излеченных от коронавируса
Первый пациент с коронавирусной инфекцией - студент из Ирана - будет выписан на этой неделе. Как заявили в Министерстве здравоохранения, вместе с ним покинут больницу еще два пациента, которые контактировали с заболевшим.
У троих белорусов подтвержден диагноз "коронавирус"
Сегодня подтвердились диагнозы у троих белорусов. Тесты показали наличие РНК COVID-19. Пациенты продолжат лечение в больнице. Угрозы передачи заболевания окружающим нет. Всего в Беларуси 9 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.
Юлия Бородун, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси:
"Так как они уже давно находились под медицинским наблюдением, то есть были в медицинском учреждении здравоохранения и не смогли бы даже и передать эту инфекцию никому, потому что ни с кем не общались. Они были помещены в учреждения здравоохранения до того, как вирус начал выделяться".
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