Тест на COVID-19. В Беларуси трое излеченных от коронавируса

Первый пациент с коронавирусной инфекцией - студент из Ирана - будет выписан на этой неделе. Как заявили в Министерстве здравоохранения, вместе с ним покинут больницу еще два пациента, которые контактировали с заболевшим.

"Так как они уже давно находились под медицинским наблюдением, то есть были в медицинском учреждении здравоохранения и не смогли бы даже и передать эту инфекцию никому, потому что ни с кем не общались. Они были помещены в учреждения здравоохранения до того, как вирус начал выделяться".