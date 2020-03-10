ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Тест на COVID-19. В Беларуси трое излеченных от коронавируса

Первый пациент с коронавирусной инфекцией - студент из Ирана - будет выписан на этой неделе. Как заявили в Министерстве здравоохранения, вместе с ним покинут больницу еще два пациента, которые контактировали с заболевшим.

У троих белорусов подтвержден диагноз "коронавирус"

Сегодня подтвердились диагнозы у троих белорусов. Тесты показали наличие РНК COVID-19. Пациенты продолжат лечение в больнице. Угрозы передачи заболевания окружающим нет. Всего в Беларуси 9 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

Юлия Бородун, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси:

"Так как они уже давно находились под медицинским наблюдением, то есть были в медицинском учреждении здравоохранения и не смогли бы даже и передать эту инфекцию никому, потому что ни с кем не общались. Они были помещены в учреждения здравоохранения до того, как вирус начал выделяться".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все