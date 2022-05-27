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Тест-системы для выявления оспы обезьян разрабатывают в Беларуси
До 15 июня в Беларуси разработают тест-системы для выявления оспы обезьян. Об этом журналистам рассказал замминистра здравоохранения Александр Тарасенко, подчеркнув - вероятность завоза в нашу страну оспы обезьян низкая. На границе усилены меры санитарно-карантинного контроля. Дополнительно проводится обучение медиков дифференциальной диагностике заболевания. Отечественные тест-системы позволят оперативно отреагировать на завозные случаи.
Сегодня с РНПЦ мы еще раз уточнили график. Определено, что 15 июня отечественные диагностикумы будут у нас. Я думаю, они вряд ли пригодятся, ввиду того, что риск завоза низкий. Но мы все равно на страже.
Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание. Чтобы избежать инфицирования при посещении стран, где обнаружен вирус, нужно избегать контакта с животными - носителями штамма.
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