Тест-системы для выявления оспы обезьян разрабатывают в Беларуси

Сегодня с РНПЦ мы еще раз уточнили график. Определено, что 15 июня отечественные диагностикумы будут у нас. Я думаю, они вряд ли пригодятся, ввиду того, что риск завоза низкий. Но мы все равно на страже.

Александр Тарасенко, замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси