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Тест-системы для выявления оспы обезьян разрабатывают в Беларуси

До 15 июня в Беларуси разработают тест-системы для выявления оспы обезьян. Об этом журналистам рассказал замминистра здравоохранения Александр Тарасенко, подчеркнув - вероятность завоза в нашу страну оспы обезьян низкая. На границе усилены меры санитарно-карантинного контроля. Дополнительно проводится обучение медиков дифференциальной диагностике заболевания. Отечественные тест-системы позволят оперативно отреагировать на завозные случаи.

Сегодня с РНПЦ мы еще раз уточнили график. Определено, что 15 июня отечественные диагностикумы будут у нас. Я думаю, они вряд ли пригодятся, ввиду того, что риск завоза низкий. Но мы все равно на страже.
Александр Тарасенко, замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание. Чтобы избежать инфицирования при посещении стран, где обнаружен вирус, нужно избегать контакта с животными - носителями штамма.

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