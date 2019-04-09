Константин Шульган: В Беларуси созданы все условия для успешной цифровой трансформации экономики

В Беларуси ставку делают на разные стратегические направления развития. Одна из них - цифровая трансформация экономики. И в нашей стране, и здесь, созданы для успеха все условия. Такое мнение сегодня озвучил министр связи и информатизации Константин Шульган во время открытия международной выставки TIBO-2019. По словам руководителя Минсвязи, формат форума проработан с учетом поставленных Президентом и правительством приоритетных задач по развитию сферы. На выставке представлены ведущие белорусские и зарубежные телекоммуникационные и IT-компании, а также национальная экспозиция Азербайджана. Всего - более сотни участников из 16-ти стран. Данный форум является уникальной площадкой для обмена передовым опытом и обсуждения госполитики в информационной сфере. Все подробности - в репортаже Ксении Лебедевой.

Цифровая экономика стала частью национальной стратегии государства



Буквально каждый стенд выставки TIBO - яркий пример того, что цифровая экономика стала частью национальной стратегии государства. Сегодня это приоритет в развитии каждой отрасли. Не удивительно, что госсектор в освоении технологий стремится не отстать от частного конкурента - проводится работа по развитию электронного правительства и системе предоставления государственных электронных услуг гражданам и бизнесу.



Только за прошлый год в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства Беларусь поднялась сразу на 11 пунктов и сегодня занимает 38-е место. Чтобы идти дальше, нужно создавать условия простого, комфортного, быстрого и эффективного взаимодействия чиновников и общества.









В будущем показания электроэнергии и теплоснабжения можно не снимать. Данные автоматически будут загружаться в систему



Так одним из элементов такой системы станут центры хранения данных. Биклауд - это показал на примере ЖКХ. В будущем показания электроэнергии и теплоснабжения можно не снимать. Данные автоматически будут загружаться в систему, а информация о капремонте, исполнителе и даже количестве использованной краски для фасада или покраски подъезда будет храниться здесь же.



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