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TIBO-2019: сайт Белтелерадиокомпании tvr.by назван лучшим информационным ресурсом
На Международной информационно-телекоммуникационной выставке TIBO-2019 отмечают победителей интернет-премии. В номинации "Лучший информационный ресурс" первое место досталось сайту Белтелерадиокомпании tvr.by.
Второе место у сайта международного спутникового канала "Беларусь 24". Поздравляем коллег!
Конкурс на лучший белорусский интернет-ресурс в этом году проводился по 12 основным номинациям. Всего было подано 485 заявок.
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