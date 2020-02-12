Тихий сонный убийца. Храп может быть началом смертельно опасных заболеваний

Если прислушаться к храпу близкого человека, можно предупредить серьезный диагноз и спасти человека. Храп может стать причиной следующих состояний



Дневная сонливость (разбитость, можете заснуть, пока сидите в очереди или на светофоре в машине).

Головные боли (утренние).

Нарушение ночного сна (это считается проблемой, если длится более 6 месяцев).

Частые пробуждения (иногда человек считает, что просыпается потому, что ему надо в туалет, а не потому, что его разбудило апноэ, поэтому частые пробуждения и якобы частые походы в туалет - один из симптомов апноэ).

У храпа есть два вида: осложненный и неосложненный.

Осложненный храп

Бывает, что храп на время замирает, а потом резкий порывистый вдох? Если так, то у вас апноэ. Это когда из-за остановки дыхания мозг недополучает кислород.Такое может происходить множество раз за ночь. Т. е. организм постоянно находится в стрессе!

Как поставить диагноз "апноэ"?

Запоминайте! Ложимся спать позже храпящего партнера и прислушиваемся к дыханию. Если человек во время храпа его задерживает и до 10 секунд не дышит, а потом громко вдыхает - мы имеем дело с апноэ.

Почему это происходит? И как обычный храп превращается в серьезное апноэ? Что происходит с нашей носоглоткой, почему останавливается дыхание?

При здоровом дыхании воздух свободно проходит через все дыхательные пути: нос, носоглотку, ротоглотку, попадает в гортань, трахею и пошел в нижние дыхательные пути. Но в определенных ситуациях наступает вибрация отдельных участков - вибрируют язычок, мягкое небо, а чуть ниже может быть полип, ниже слабые кольца гортани, и возникает звуковой эффект, который называется храпом.

В более тяжелой форме мягкие ткани могут перекрывать дыхание. Апноэ - перекрытое дыхание - происходит из-за схлопывания стенок глотки и неба, воздух не проходит. Это ведет к кислородному голоданию.

Индекс апноэ. Зачем нам нужно его знать?

Чтобы понимать, сколько минут за ночь человек не дышит. Нам нужно оценить серьезность заболевания, а для этого зафиксировать с какой частотой происходит задержкадыхания?

Меньше 5 эпизодов в течение одного часа -норма. От 6 до 14 за час - легкая степень. От 15 до 29 - средняя степень. От 30 и выше - тяжелая степень.

Точные методы диагностики

В специализированных центрах делают полисомнографию.Специалисты приезжают домой к клиенту. Человека, подсоединенного проводками к множеству датчиков, укладывают спать в своей кровати, и в течение ночи аппаратура фиксирует различные параметры: положение тела во время сна, частоту дыхания, дыхательные движения и движения нижних конечностей, громкость храпа, степень насыщения крови кислородом. Одновременно аппарат снимает электроэнцефалограмму (проверяет активность мозга), электроокулограмму (фиксирует движения глаз) и электромиограмму (измеряет тонус подбородочных мышц).

С одной стороны, апноэ - это заболевание нервной системы. Мозг не может своевременно передавать сигналы на нервные окончания, и вдохи не происходят. С другой, есть и чисто механические причины. Мышцы расслабляются во время сна, западает язык. А что можно сделатьсо слабыми мышцами? Натренировать!

Чтобы апноэ не случалось, нужно тренироватьязык, гортань, а такжеучиться правильно дышать

Чисто механические причины храпа и апноэ - это изменения тонуса мышц. А что нужно делать со слабой мышцей? Ее надо тренировать.

Профилактическими упражнениями хорошо убирается громкость храпа. Это немаловажно для окружающих.

Эксперт по здоровому образу жизни Марина Панкова

проводит тренировку.

Упражнение для языка

Руки кладем под голову, сильно открываем рот, сильно выдыхаем на звук "Ха" и максимально вываливаем язык вперед. В идеале, если язык будет доставать до подбородка.

Упражнение для челюсти

Любую рабочую руку, в зависимости правша или левша, сжимаем в кулачок и приставляем к подбородку. Давим на нижнюю челюсть. Наша рука должна оказывать сопротивление, а подбородок должен стараться выдвинуться вперед. Голова при этом просто лежит, работает только подбородок. Это еще замечательное упражнение для челюстного сустава как профилактика вывиха.

Упражнение с ручкой

Берем предмет в зубы, зажимаем сильно и при этом сильно улыбаемся. Давление 5-7 секунд, расслабление, чередуем.Через месяц регулярных занятий вы почувствуете, как храп стал намного тише.

Нужно отметить еще несколько причин, из-за которых у человека может развиться апноэ. Это избыточный вес, ожирение, злоупотреблениеалкоголем, а также прием успокоительных средств. Также обычный храп может развиться в апноэ у людей сдиагнозами: "гипертония","гипотиреоз","обструктивная болезнь легких".

Чем опасноапноэ:

приводит к увеличению рисков развития тяжелых форм инфаркта, инсульта;

нарушается половая функция, память.

У больных с апноэ частота ДТП в 4-6 раз превышает среднестатистические показатели и риск попасть в ДТП больше, чем даже у водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Апноэ нужно обязательно лечить! Как?

При легких формах ночного апноэ пациентам могут помочь похудение или использование кап от храпа. Однако среднетяжелые и тяжелые стадии можно вылечить только при участии врача. Возможно, вам назначат операцию на прикус или язычок, или курс ингаляций на специальном аппарате. Не тяните с походом к специалисту!