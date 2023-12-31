ТікТок-агроблогер из Крутилович: как совмещать блогерство и основную работу и почему Крутиловичи вышли в тренд
Не секрет, что сами люди в первую очередь являются двигателями экономики. Как она функционирует в Беларуси, можно проследить и по самым дальним уголкам страны. Белорусский лидер Александр Лукашенко неоднократно акцентировал внимание на жителях села. Поставлена задача, чтобы они были обеспечены всем необходимым - и продовольствием, и медпомощью.
При этом именно люди из глубинки сами продвигают белорусское. За жизнью агрогородка Крутиловичи, в котором живут 1,5 тыс. человек, следят миллионы. Для этого достаточно одного молодого инженера и одного смартфона - и жизнь в деревне превращается в увлекательный сериал.
Белорусы из разных уголков государства продолжают присоединяться к танцевальному марафону, который запустил известный белорусский ТікТок-агроблогер из Крутилович, который в "Главном эфире" рассказал, как удается совмещать блогерство и основную работу и почему Крутиловичи вышли в тренд (подробности в видео).