Тимофеев: Мы живем в ситуации, когда политика подчиняет себе экономику

Санкционный напор очень сильный, масштаб санкций беспрецедентный. Особенно в отношении России и Беларуси. Сейчас это давление нарастает. Мы давно говорили, что в рамках ЕАЭС, в рамках Союзного государства необходимо создавать финансовую инфраструктуру, которая позволяла бы осуществлять транзакции в рамках Союзного государства, в рамках ЕАЭС. Например, доля доллара в нашей совместной торговле за последнее время существенно сократилась. Надежные финансовые инфраструктуры предстоит выстраивать, чтобы сохранить для бизнеса возможности работать, сохранять торговые связи. Бизнес - он вне политики, но сейчас политика на него влияет, и нужно его оградить от тех политических рисков, для того, чтобы люди продолжали заниматься своим делом. ЦБ и финансовым властям удается сохранить стабильность. Удалось избежать паники вокруг снятия денег, удалось сохранить систему электронных платежей. Те санкции, которые в отношении финансового сектора были введены, удалось смягчить. Сейчас финансовые и экономические власти пытаются для бизнеса принять меры, чтобы те последствия, которые неизбежно возникают из-за политического фактора, были болезненными.

Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам, программный директор дискуссионного клуба "Валдай"