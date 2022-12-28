Тимур Шафир: Давление Запада требует сплоченности от Союзного государства

2022 год. То, что происходит на мировой арене, то давление, та фактически прокси-война, которая развязана против России и Беларуси, против нашего Союзного государства, показывает что: А - противостоять этому поодиночке практически совершенно неэффективно, и Б - то, что, несмотря ни на какую критику, несмотря ни на какие дискуссии относительно эффективности, институт Союзного государства России и Беларуси на данный момент в условиях противостояния коллективному Западу показал - он является единственным полноценно действующим институтом.

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России