3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Тимур Шафир: Давление Запада требует сплоченности от Союзного государства
Только совместные действия и углубление интеграционных процессов в рамках Союзного государства помогут Беларуси и России успешно справляться с беспрецедентным экономическим и политическим давлением со стороны коллективного Запада.
В этом убежден секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
2022 год. То, что происходит на мировой арене, то давление, та фактически прокси-война, которая развязана против России и Беларуси, против нашего Союзного государства, показывает что: А - противостоять этому поодиночке практически совершенно неэффективно, и Б - то, что, несмотря ни на какую критику, несмотря ни на какие дискуссии относительно эффективности, институт Союзного государства России и Беларуси на данный момент в условиях противостояния коллективному Западу показал - он является единственным полноценно действующим институтом.
"Он показал, что это самый правильный вектор развития нашего движения, сближения. Это тот вектор, от которого зависит суверенитет наших стран, независимость и целостность территориальная наших стран. И это демонстрирует опять-таки то, что, несмотря ни на какие требования, несмотря ни на какие претензии к формату развития нашего Союзного государства, сам факт его существования и интеграционные процессы должны продолжаться. Это является неоспоримым", - отметил Шафир.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов