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Тимур Шафир: Давление Запада требует сплоченности от Союзного государства

Только совместные действия и углубление интеграционных процессов в рамках Союзного государства помогут Беларуси и России успешно справляться с беспрецедентным экономическим и политическим давлением со стороны коллективного Запада.

В этом убежден секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

2022 год. То, что происходит на мировой арене, то давление, та фактически прокси-война, которая развязана против России и Беларуси, против нашего Союзного государства, показывает что: А - противостоять этому поодиночке практически совершенно неэффективно, и Б - то, что, несмотря ни на какую критику, несмотря ни на какие дискуссии относительно эффективности, институт Союзного государства России и Беларуси на данный момент в условиях противостояния коллективному Западу показал - он является единственным полноценно действующим институтом.
Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России

"Он показал, что это самый правильный вектор развития нашего движения, сближения. Это тот вектор, от которого зависит суверенитет наших стран, независимость и целостность территориальная наших стран. И это демонстрирует опять-таки то, что, несмотря ни на какие требования, несмотря ни на какие претензии к формату развития нашего Союзного государства, сам факт его существования и интеграционные процессы должны продолжаться. Это является неоспоримым", - отметил Шафир.

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