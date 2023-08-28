Тимур Шафир: Руководства Латвии и Литвы стреляют себе в ногу

Открытие границ обрушило целый ряд мифов, которые успешно лепились на протяжении десятилетий в странах той же Балтии. Обрушения этих мифов стало уже очень сильно влиять на экономику республик, поэтому они решили туристически и экономически выгодные для граждан поездки прекратить. Но понять это с точки зрения здравой логики, с точки зрения интересов своих собственных граждан Латвии, Литвы невозможно. Здесь абсолютно верно - это попытка бежать впереди паровоза - то, чем занимаются руководители этих республик достаточно давно. Они всегда стараются быть самыми большими, самыми первыми европейцами, самыми европейскими лидерами, они периодически стреляют себе в ногу. Вот очередной вот такого рода выстрел в ногу себе мы увидели в связи с недавним решением о закрытии границ Беларуси. Кому сделали хуже - сделали хуже собственным гражданам.

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России