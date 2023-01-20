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Тимур Шафир: Запад не хочет прекращения конфликта России и Украины
Если Киев прекратит конфронтацию с Москвой, то все западные финансовые инвестиции, все поставки вооружений и военной техники окажутся бессмысленными. Таким мнением с нашим телеканалом поделился секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
Истеричная система - тут даже не обойтись никаким другим термином, кроме как "вбухивания" ресурсов, средств, в том числе всех средств вооружений в нынешний киевский режим. Это свидетельствует о нескольких вещах. Во-первых, ситуация с точки зрения западных кураторов нынешнего киевского режима критическая. Это свидетельство тому, что огромное количество вооружений, которое хранилось на территории Украины со времен Советского Союза, подходит к концу. Во-вторых, это свидетельство того, что западные кураторы крайне боятся, что, исчерпав и военный свой ресурс, и в первую очередь экономический, и столкнувшись с огромной усталостью населения от войны, киевский нынешний режим захочет как-то выйти из этой патовой для них ситуации, которая вот-вот может перейти действительно в кризисную. Отсюда и бесконечные эти поставки, отсюда и бесконечные разговоры о том, что в Украину нужно поставить все, что угодно. Этому, конечно, передается определенный флер под эгидой война до последнего украинца. Это начинает напоминать истерику и на фоне того, что никаких перспектив продолжения такой безумной военной кампании у нынешнего режима нет.
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