Тимур Шафир: Запад не хочет прекращения конфликта России и Украины

Истеричная система - тут даже не обойтись никаким другим термином, кроме как "вбухивания" ресурсов, средств, в том числе всех средств вооружений в нынешний киевский режим. Это свидетельствует о нескольких вещах. Во-первых, ситуация с точки зрения западных кураторов нынешнего киевского режима критическая. Это свидетельство тому, что огромное количество вооружений, которое хранилось на территории Украины со времен Советского Союза, подходит к концу. Во-вторых, это свидетельство того, что западные кураторы крайне боятся, что, исчерпав и военный свой ресурс, и в первую очередь экономический, и столкнувшись с огромной усталостью населения от войны, киевский нынешний режим захочет как-то выйти из этой патовой для них ситуации, которая вот-вот может перейти действительно в кризисную. Отсюда и бесконечные эти поставки, отсюда и бесконечные разговоры о том, что в Украину нужно поставить все, что угодно. Этому, конечно, передается определенный флер под эгидой война до последнего украинца. Это начинает напоминать истерику и на фоне того, что никаких перспектив продолжения такой безумной военной кампании у нынешнего режима нет.

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России

