Тина Баркалая представит картину "Жемчуг" в Минске в рамках кинофестиваля "Лістапад"

На XXXII Минском международном кинофестивале "Лістапад" продолжаются Дни национального кино. В 2026 году ленты посвящены женскому взгляду на режиссуру.

В кинотеатре "Москва" покажут фильм "Жемчуг", совместную работу России и Индии. На презентации выступит режиссер картины Тина Баркалая. За ее плечами - более 300 рекламных роликов и музыкальных клипов, многие из которых отмечены престижными наградами, включая "Каннских львов". "Жемчуг" стал пятой работой режиссера в большом кино. Это первая российская картина, съемки которой проходили внутри Тадж-Махала.

5 ноября программу продолжат китайская картина "За одним столом" и пакистанский фильм "Мой Лиари".

Ксения Алферова, актриса театра и кино, телеведущая (Россия):

"Это возможность познакомиться с другими кинематографистами. У вас очень большая палитра стран, и это очень хороший пример того, как можно национальный кинематограф развивать. Поэтому я очень советую сходить и посмотреть. Также можно познакомиться с историей стран, с их культурой".

В кинотеатре "Пионер" 4 ноября подведут итоги конкурса для детской и юношеской аудитории "Лістападзік". В 2026 году из более чем 320 заявок отобрали 10 фильмов: две полнометражные анимационные картины и восемь игровых. География - от Финляндии до Мексики. На торжественном закрытии конкурса зрителям представят фильм-победитель.