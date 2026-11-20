Реклама больше не продает в лоб - сегодня она тяготеет к искусству. В новом выпуске проекта "Палитра" режиссер Тина Баркалая раскрывает главные секреты киномаркетинга.

Как визуальный код и палитра кадра управляют зрителем, чем рилсы похожи на рекламу и как "продать" свой бренд с первых титров в кино. А еще - честный разбор феномена "Беспринципных": как сериал раскачал ресторанный бизнес на московских Патриках.

Об этом смотрите 20 ноября в 13:20 и 19:30 на "Первом информационном".