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С 29 по 31 октября 2026 года Беларусь стала частью большой гуманитарной международной операции. Почему Беларуси доверяют больше, рассказал эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко в "Актуальном интервью".

Беларусь уже стала частью подобных процессов. Страна сохраняет равновесие и нейтральность, никого не осуждает и не защищает, а, как положено по международным нормам, гарантирует проведение процедур по всем канонам и стандартам, обеспечивает логистику, предоставляет возможность реализовать задачи в рамках гуманитарных миссий - начиная от переговоров, обмена пленными, гражданскими лицами и заканчивая передачей тел.

"Беларусь является самым бескомпромиссным направлением. Как бы там ни было, но у белорусского государства есть хорошие контакты с основными участниками этих процессов. При всех моментах, которые могли бы пересмотреть с точки зрения претензий, Республика Беларусь все равно ведет взвешенную политику по всем направлениям, чтобы сохранить баланс", - обозначил эксперт по национальной безопасности.

Александр Тищенко убежден, что, обеспечивая очередную гуманитарную миссию, Беларусь подтверждает статус самой эффективной и надежной площадки для переговоров и гуманитарных миссий.