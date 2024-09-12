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Тищенко: Я не думаю, что выборы-2025 будут слишком спокойны
Выборы Президента Республики Беларусь назначены на 26 января 2025 года. Такое решение принято на заседании Палаты представителей.
Тема президентских выборов - это всегда про национальную безопасность (2020-й, 2015-й, 2010-й и так далее в обратном порядке). Помня о событиях 2020 года, ожидаются ли в Беларуси провокации, в студии "Первого информационного" рассказал Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности.
"Выборы - это всегда такой цикл, когда Западу всегда представлялось интересным влезть в нашу политику, в нашу жизнь и как-то повлиять на наше будущее. Поэтому выборы всегда использовались для определенных информационных атак, экстремистских каких-то действий. Поэтому я не думаю, что эти выборы будут слишком спокойны, тем более и глава государства, и наши силовые структуры предупреждают о возможных атаках в этот период на нашу страну", - поделился Тищенко.
Рассказал он и о том, готовы ли мы в плане информационной безопасности, и к тому,, чтобы обезопасить граждан Беларуси от каких-либо провокаций. "Мы всегда делали определенные выводы с точки зрения всех угроз и опасностей, которые нас окружают и которые пытаются проникнуть на нашу территорию в этот период. Поэтому все действия, все вопросы готовности отработаны с учетом прошлого опыта, знаний и понимания современной обстановки".
Все меняется, меняются в том числе угрозы. Но эксперт уверен, что государственные структуры к этому вопросу подошли очень серьезно и обеспечат полную систему и работоспособность.
Информационное пространство - это как раз поле битвы. И, наверное, уже пришло время, когда пора задуматься о таком новом виде вооруженных сил, как информационные силы. Почему? Потому что в небе идет война, на море, на суше, в космосе и в информационном пространстве. Поэтому все идет к тому, что какие-то когнитивные вопросы нужно будет защищать.
А для этого, уверен эксперт, в первую очередь нужно создавать силы и средства. Потому что это как вся информационная война, она строится по принципам воздушного боя. Значит, должны быть и средства атаки, и средства обороны.
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